Spider-Girl, Sony prepara un film su Anya Corazon? Il rumor fa impazzire i fan

Dopo la conferma ufficiale del film su Spider-Woman, che sarà diretto dalla star Olivia Wilde, nuovi rumor suggeriscono l'arrivo da parte di Sony Pictures di un nuovo cinecomic incentrato su Spider-Girl.

Dopo Venom di Tom Hardy e Morbius di Jared Leto già pronti e ben avviati, l'arrivo Kraven il Cacciatore recentemente annunciato, un nuovo rapporto di Fandomwire suggerisce che in casa Sony sia in sviluppo un film su Spider-Girl: si tratterebbe della versione del personaggio incarnata da Anya Corazon, e non della prima Spider-Girl ovvero May Parker, la figlia di Peter e Mary Jane.

Del resto, con lo Spider-Man di Tom Holland ancora ragazzino, è difficile che possa mettere su famiglia nel giro di qualche anno; inoltre, la storia di Anya Corazon è molto cinematografica e assolutamente papabile oggi come oggi considerate le origini messicane del personaggio, dato che sappiamo quanto sia importante per le major conquistare ampie fette di mercato mercato già dalla scelta dell'etnia di un supereroe.

La particolarità del personaggio è che, a differenza di Spider-Man, non deve i suoi poteri al morso di un ragno radioattivo: una sera assiste ad un conflitto a fuoco tra organizzazioni criminali e resta ferita mortalmente, ma viene salvata grazie all'intervento di Miguel, uno stregone membro della Società del Ragno. Facendosi tramite di un'entità ultraterrena chiamata il Cacciatore, Miguel salva Anya tramite un rituale che le fornisce, oltre le abilità esponenziali di un ragno, anche una esoscheletro da combattimento.

Cosa ne pensate di un potenziale film con Anya Corazon e della decisione di usarla al posto della più nota May Parker? Fatecelo sapere nei commenti!