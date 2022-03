Spiacenti, questa foto di Nicole Kidman agli Oscar non ha nulla a che fare con Will Smith

Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock sul palco del Dolby Theatre durante gli Oscar 2022 è diventato protagonista di numerosi meme schizzati a livelli di popolarità astronomici sui social, e uno dei più famosi è sicuramente quello della Nicole Kidman sconvolta.

Tuttavia, siamo costretti a farci ambasciatori di un'amara verità: la foto di Nicole Kidman non ha nulla a che fare con Will Smith e lo schiaffo a Chris Rock, anzi è stata scattata in un contesto totalmente diverso rispetto a quello cui il popolo di internet l'ha associata. Lo ha rivelato Myung Chun, il fotografo che ha immortalato l'espressione stupefatta della star di Eyes Wide Shut, quest'anno nominata agli Oscar come miglior attrice per Being the Ricardos.

In un'intervista esclusiva con il Los Angeles Times, Chun ha rivelato che la foto in realtà ritrae Nicole Kidman mentre scherza con Jessica Chastain, seduta dall'altra parte della stanza. Il momento è stato immortalato durante una pausa pubblicitaria della diretta, ancor prima che la cerimonia di premiazione iniziasse, e ha preceduto l'incontro di Nicole Kidman e Jessica Chastain, che dopo la reazione divenuta un meme sono corse ad abbracciarsi: "No, la foto di Nicole Kidman non ha nulla a che fare con Will Smith" ha dichiarato il fotografo. "E' stata scattata durante uno stacco pubblicitario, in quel momento la diretta era interrotta ed eravamo ancora all'inizio della serata. Nicole ha quell'espressione perché aveva appena visto Jessica Chastain dall'altra parte della stanza, stavano scherzando tra loro a distanza e subito dopo Jessica è andata da Nicole e ha salutato lei e suo marito Keith Urban."

Per altre notizie, Will Smith si è scusato con Chris Rock per lo schiaffo, ma l'Academy ha già avviato un'indagine ufficiale: naturalmente vi terremo aggiornati.