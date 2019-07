Spettatore muore durante la proiezione di Annabelle 3 in Thailandia

Un uomo di 77 anni in Thailandia ha acquistato un biglietto per vedere Annabelle 3, il nuovo capitolo del franchise spin-off della saga di The Conjuring. Quando la proiezione è terminata la vicina di posto si è accorta che la persona accanto a lei era deceduta. Si tratta di un cittadino britannico recatosi nel Sud-Est asiatico per una vacanza.

L'uomo si era recato al cinema da solo e durante il film nessuno ha notato niente di strano, quindi è impossibile stabilire per quanto tempo il corpo dell'uomo sia rimasto seduto lì dopo la sua improvvisa morte.

Quando le luci del cinema si sono accese, al termine della proiezione, la donna seduta accanto a lui ha scoperto la morte dell'uomo e ha immediatamente dato l'allarme, con un dottore che si è presentato al cinema e non ha potuto far altro che dichiararne il decesso.



Il corpo del turista britannico è stato portato via attraverso un'uscita secondaria e trasportato all'ospedale locale per ulteriori analisi volte a stabilire la causa esatta della morte. La particolarità di essere deceduto nel corso della visione di un film horror e che quindi quest'ultimo abbia contribuito alla morte dell'uomo è per il momento soltanto una speculazione.

Non si tratta della prima morte durante la visione di un film del franchise The Conjuring. Nel 2016 un uomo di 65 anni proveniente da Andrah Pradesh, in India, ha avuto un infarto nel corso di The Conjuring 2.

Annabelle 3 è il terzo capitolo della saga di Annabelle, spin-off di The Conjuring. Il film ha aperto in testa al box-office, superando addirittura Toy Story 4.

Il film ha incassato 7 milioni al debutto, nel suo primo giorno di programmazione.