Ecco le spettacolari cover personalizzate del Blu-ray di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Per celebrare l'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker in 4K Ultra HD, Blu-Ray e DVD negli Stati Uniti, il sito del franchise ha deciso di offrire ai fan una serie di artwork ufficiali per personalizzare le edizioni home video del film di J.J. Abrams.

Scaricando questi concept, realizzati da artisti quali Adam Brockbank, Christian Alzmann e Stephen Tappi, è infatti possibile personalizzare la propria copia fisica di Episodio IX con alcune delle scene più entusiasmanti del film: dall'inseguimento sul pianete desertico di Pasaana all'epico scontro di Rey e Kylo Ren tra le macerie della Morte Nera, passando per il combattimento "a distanza" della Diade nella Forza.

Sul sito di StarWars.com vengono indicati una serie di passaggi per utilizzare al meglio gli artwork: è possibile realizzare una cover protettiva del Blu-Ray o addirittura sostituire la copertina ufficiale con un concept a scelta tra i tre proposti, sul cui retro è possibile trovare anche degli estratti dalla sceneggiatura di Abrams e Chris Terrio.

Oltre all'edizione home video, nei giorni scorsi è stato pubblicato (sempre negli Usa) "The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker", il libro realizzato dal creative art manager della Lucasfilm Phil Szostak per esplorare il dietro le quinte del capitolo finale della Saga degli Skywalker, dal quale sono emersi alcuni dettagli su un possibile maggiore ruolo di Finn e Poe all'interno della pellicola.