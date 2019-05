Uno spettacolare ultimo sguardo a Godzilla II: King of the Monsters prima della sua uscita

Sulle note di Knock You Out di LL Cool J, ecco l'ultimo spettacolare sguardo ufficiale a Godzilla II: King of the Monster in attesa della sua uscita prevista per la prossima settimana.

Warner Bros. ha inoltre pubblicato anche un nuovissimo e adrenalinico spot italiano del monster movie. Potete trovare il teaser e lo spot rispettivamente in alto e in calce alla notizia.

Terzo capitolo del Monsterverse dopo il Godzilla di Gareth Edwards e Kong: Skull Island, il film diretto da Mike Dougherty vedrà il leggendario Re dei Mostri alle prese con l'ascesa di numerosi nuovi titani tra cui Mothra, Rodhan e il temibile King Ghidorah, protagonista insieme a Godzilla di alcune delle scene più spettacolari viste nei trailer di Godzilla II: King of the Monsters.

Riprenderanno il loro ruolo del primo capitolo Ken Watanabe e Sally Hawkins, mentre tra i protagonisti del film troveremo la giovane star di Stranger Things Millie Bobby Brown al suo debutto cinematografico, Vera Farmiga e Kyle Chandler. Nel cast anche Bradley Whitford e Charles Dance.

Godzilla II: King of the Monsters debutterà nelle sale italiane il prossimo 30 maggio. Cosa vi aspettate dal ritorno del Re dei Mostri? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Nel frattempo vi ricordiamo che il prossimo anno arriverà al cinema anche l'atteso crossover Godzilla vs Kong.