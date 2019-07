La spesa pubblicitaria per Spider-Man: Far From Home è la più alta della stagione

Grazie all'edizione settimanale del Movie Commercial Tracker, sponsorizzato dalla società di misurazioni e attribuzioni iSpot.tv, Variety ci informa che la spesa per la pubblicizzazione dell'attesissimo Spider-Man: Far From Home è a quanto pare la più alta della stagione grazie agli sfori della Columbia Pictures.

Come riportano i dati, le pubblicità piazzate per il cinecomic Sony e curato creativamente dai Marvel Studios, diretto nuovamente da Jon Watts e con protagonisti Tom Holland e Jake Gyllenhaal, hanno un valore mediatico complessivo stimato sui 5,23 milioni di dollari fino alla scorsa domenica, cifra raggiunta con 1,115 spot nazionali trasmessi su 44 reti differenti (le stime vanno dal 23 al 30 giugno). Sembra anche che la Columbia Pictures abbia privilegiato un investimento sul reti come CBS, ESPN e Nickelodeon, così come durante la programmazione del Grande Fratello, di Keeping Up With Kardashians e di The Loud House.



Appena dietro a Spider-Man troviamo poi Stuber della 20th Century Fox con protagonista Dave Bautista, con una spesa complessiva di 4,04 milioni investiti in 1340 spot nazionali diffusi su 38 reti differenti.



Spider-Man: Far From Home vede nel cast anche Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Jon Favreu, Jacob Batalon e Zendaya, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 10 luglio.