Mark Wahlberg si confessa: 'Spero che Dio ami il cinema e mi perdoni!'

Nel 1997, Mark Wahlberg ha preso parte, da protagonista, a "Boogie Nights", un film che parlava delle vicende di un attore a luci rosse nella California degli anni settanta e ottanta e che abbiamo inserito tra i 5 migliori film di Paul Thomas Anderson. L'attore è attualmente in conflitto con la sua scelta e ha rilasciato delle dichiarazioni:

"Spero sempre che Dio sia un appassionato di cinema e che davvero mi perdoni, perché ho fatto delle scelte sbagliate nel mio passato. "Boogie Nights" è una di queste".

Un'affermazione però subito ridimensionata dall'attore di "Uncharted" e "The Italian Job", che ha chiarito di riferirsi ad un esempio tipo di situazione da non ripetere, non per forza da rimpiangere, durante un incontro con dei giovani in cui si parlava di fede.

Il ruolo del protagonista di "Boogie Nights" era inizialmente destinato addirittura a Leonardo Di Caprio e il regista Paul Thomas Anderson apprezzò molto la performance del suo provino, ma l'attore alla fine preferì essere scritturato per le riprese di un altro film, un certo "Titanic", che dopo 25 anni è ancora un capolavoro, semplificando il lavoro ad Anderson che scelse definitivamente Wahlberg per il ruolo del pornodivo. Una sliding door positiva per tutti, alla fine dei conti, ma che ora Mark Wahlberg sembra ripudiare, forse con un filo di esagerazione.

La carriera di Wahlberg, comunque, prosegue a gonfie vele e la sua prossima apparizione importante sarà nel film "Arthur the King", che sarà diretto da Simon Cellan Jones ed è di prossima uscita.