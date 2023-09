Speravate nel lieto fine per 500 Giorni Insieme? Anche Zooey Deschanel!

500 Giorni Insieme è una commedia romantica apprezzata dai fan e particolare soprattutto per il finale che ha portato il pubblico a detestare il personaggio di Sole, considerandola quasi come una villain. Ad anni di distanza dal film, vi riportiamo le parole di Zooey Deschanel a proposito della sua speranza per il finale della vicenda.

Dopo aver riportato le parole dei protagonisti di 500 Giorni Insieme a dieci anni di distanza dall'uscita del film, torniamo a parlare della commedia di Marc Webb per condividere il pensiero della protagonista a proposito di come avrebbe immaginato il finale della vicenda e del suo stupore per l’odio che Sole ha provocato negli spettatori.

La protagonista di New Girl ha infatti negato il fatto che il suo personaggio possa avere spezzato il cuore di Tom, spiegando la cosa da una prospettiva diversa.

Queste le parole dell’attrice: “Sono sorpresa di come le donne abbiano odiato il mio personaggio nel film. Non capisco. Lei aveva chiarito tutto già dall’inizio”.

Quindi, accennando alla speranza di un sequel che possa dare al suo personaggio il lieto fine che anche lei avrebbe sperato per la coppia ha detto: “Spero che Sole e Tom si siano incontrati di nuovo, più avanti”.

Sequel che a dirla tutta, sembra, col passare del tempo, sempre più improbabile, nonostante le indiscrezioni a tal proposito tornino di tanto in tanto a fare capolino. In attesa di capire se vedremo mai una nuova conclusione della vicenda, vi lasciamo alla recensione di 500 Giorni Insieme.