Si è spento Ronan Vibert: l'attore di Saving Mr.Banks e I Borgia aveva 58 anni

Lutto nel mondo del cinema e della televisione. Nella giornata di ieri si è spento all'età di 58 anni Ronan Vibert, dopo una breve malattia. La scomparsa dell'attore è stata riportata dal suo management.

Nato a Cambridge, Vibert è cresciuto nel Galles meridionale prima di ottenere un posto alla Royal Academy of Dramatic Arts. Ha vissuto la maggior parte della sua vita a Londra, mentre negli ultimi anni si era trasferito in Florida.

Nel corso della sua carriera l'attore ha preso parte a numerosi film, tra i quali ricordiamo Saving Mr. Banks con Tom Hanks ed Emma Thompson, The Cat's Meow diretto da Peter Bogdanovich, Dracula Untold con Luke Evans, Shadow of the Vampire con John Malkovich e Willem Dafoe, Tomb Raider 2 con Angelina Jolie, Il pianista di Roman Polanski e L'uomo di neve, ultima sua apparizione cinematografica.

Per quanto riguarda invece il piccolo schermo, abbiamo visto Vibert in Rome di HBO, ne I Borgia di Showtime, in Poirot per ITV, in Johnathan Strange e Mr Norrell della BBC, nella miniserie Hatfields e McCoys, in Penny Dreadful di Showtime, in Carnival Row di Prime Video e in molti altri ancora.

Nei prossimi giorni ci sarà un funerale privato per la famiglia, mentre è stato rivelato che nel 2023 verrà organizzato un evento per la celebrazione della vita dell'attore.