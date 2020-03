Spenser Confidential avrà un sequel? La Top 10 di Netflix suggerirebbe di sì

Spenser Confidential di Peter Berg è uscito lo scorso 6 marzo su Netflix, ricevendo generalmente critiche non esaltati (al momento ha ad esempio il 39% di gradimento su Rotten Tomatoes), ma come accade spesso per questo tipo di produzioni è la risposta dei fan che conta, a questa sembra essere molto importante.

Tra le file degli appassionati d'azione e degli utenti Netflix, infatti, senza guardare ai numeri che la piattaforma non rilascia ma alla Top 10 dei prodotti più celebri sul servizio, Spenser Confidential si trova al 1° posto già da tre giorni, sopra a show importanti come Riverdale e Vikings. Tra gli originali di Netflix dell'ultimo mese è senza dubbio il più forte insieme alla seconda stagione di Sex Education, avendo scalzato in tre giorni anche Altered Carbon 2.



Stando dunque a questo dato importante, alla natura dei romanzi di Parker e alla scena finale del film, non stupitevi se da qui ai prossimi mesi il colosso dello streaming possa annunciare un sequel di Spenser Confidential, sempre che poi Mark Wahlberg accetti di tornare nel ruolo e Peter Berg a dirigerlo, ma dato il successo non vediamo perché non dovrebbero farlo.



Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Spenser Confidential.