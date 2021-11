Spencer, un nuovo trailer per il film di Pablo Larraín con Kristen Stwart

La Lady Diana di Kristen Stewart si presenta in un nuovo trailer ufficiale in lingua italiana di Spencer, il film scritto da Steven Knight e diretto da Pablo Larraín.

"Devi imparare a fare cose che detesti. Devono esserci due te: quella vera e quella a cui fanno le foto. Per il bene della nazione".

La storia di Lady D. viene nuovamente raccontata nella pellicola di Pablo Larraín (Ema, Jackie), focalizzandosi questa volta sul periodo delle festività natalizie a Sandringham House, come si evince dal trailer e si legge anche nella sinossi ufficiale: "Il matrimonio fra la Principessa Diana e il Principe Carlo è da tempo denerato in una relazione fredda e distante. Malgrado voci di tradimenti e di un divorzio siano già in circolazione, le feste natalizie alla tenuta reale Sandringham House stabiliscono una tregua. E il tempo scorre fra cene, bevute e battute di caccia. Diana conosce il gioco, ma questa volta le cose andranno in modo del tutto diverso".

Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, Spencer uscirà nelle sale italiane il 20 gennaio per un'esclusiva Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema.

Se volete saperne di più sul film, a questo link potete trovare la nostra recensione di Spencer.