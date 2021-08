Spencer, storia di una regale prigionia nel trailer del film su Lady D con Kristen Stewart

Mentre si attende con fervente curiosità la presentazione in anteprima internazionale del film al prossimo Festival di Venezia 2021, NEON ha diffuso finalmente online il primo ed elegante ed evocativo trailer ufficiale del chiacchierato Spencer di Pablo Larrain, biopic con Kristen Stewart dedicato a Lady Diana.

Quella che sembra trasparire da questo stupendo trailer è la storia di una regale prigionia, la stessa in cui si è sentita intrappolata per anni Diana Spencer, consorte del Principe Carlo dal 1981 al 1996, amatissima principessa d'Inghilterra prima e dopo il divorzio con l'erede al trono d'Inghilterra, donna forte e di cuore che riuscì a sopravvivere in un contesto psicologico davvero molto complesso e complicato.



Come al solito, sembra che questo Spencer sia diretto con la stressa cura e la stessa visione raffinata e sorprendente che contraddistingue ormai da anni il lavoro di Larrain, da Neruda fino all'ultimo e sensazionale Ema, anche questo presentato a Venezia ma nel 2019. Un habitué della mostra internazionale, ormai, che anche quest'anno riserverà al suo film un'intera giornata, essendo comunque tra i più attesi sul Lido.



Nel cast di Spencer troveremo anche Jack Farthing, Amy Manson e John Keogh, per un'uscita prevista nelle sale cinematografiche americane il 5 novembre 2021.