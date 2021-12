Spencer, ecco lo screenplay integrale del film con Kristen Stewart!

Spencer è destinato a essere uno dei grandi eventi cinematografici della prima metà del nuovo anno: il film su Lady Diana arriverà nelle nostre sale il prossimo gennaio, regalandoci un nuovo ritratto di una delle figure più amate, discusse e analizzate della storia della Royal Family. Perché, dunque, resistere alla tentazione di un assaggio?

Certo, la storia raccontata dal film di Pablo Larrain è ben nota: come mostratoci già dall'ultimo trailer di Spencer, la pellicola ci proietterà nella vita di una Diana prigioniera di un matrimonio e di una famiglia che non sembrano poter rappresentare per lei una causa, facendone quell'icona di fragilità e infelicità che la cronaca ci ha fatto conoscere anche piuttosto a fondo.

Per sapere in che modo Larrain declinerà una figura tanto delicata, però, è possibile ora consultare lo screenplay integrale di questo Spencer: la sceneggiatura è infatti stata diffusa sul web proprio in queste ore, permettendo ai tanti fan in attesa di farsi un'idea di ciò che vedremo in un film che, nel bene o nel male, sembra comunque destinato a far parlare di sé.

Per dare un'occhiata allo screenplay non vi resta che seguire il link che troverete nelle fonti di quest'articolo: fateci pure sapere nei commenti cosa ne pensate! Recentemente, intanto, Kristen Stewart si è espressa sull'Oscar e sulle sue possibilità di vittoria con Spencer.