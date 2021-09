Spencer, nel ruolo di Lady Diana Kristen Stewart si è sentita 'libera, e anche più alta!'

Tra i film più attesi al Festival di Venezia 2021 c'è sicuramente Spencer, il biopic su Lady Diana diretto dal cileno Pablo Larraín. Il film, scritto dal creatore di Peaky Blinders Steven Knight, racconta i giorni in cui la compianta principessa decise di porre fine al matrimonio con Carlo.

A Venezia per presentare Spencer, Pablo Larraín ha definito la protagonista del film, Kristen Stewart, "un miracolo". Il regista ha raccontato di aver cercato di realizzare un film "che piacesse a mia madre, dopo i tanti che non le sono piaciuti. Diana era un'icona, famosa a molti livelli, ma era anche una madre, e soprattutto era qualcuno che aveva qualcosa di incredibilmente bello, ossia il livello di empatia che era in grado di creare."

Kristen Stewart, che come si vede anche nel trailer di Spencer arriva a somigliare a Lady Diana in modo impressionante, da parte sua ha raccontato le sue emozioni nell'interpretare un personaggio di tale portata.

"Ho provato più piacere nella mia fisicità nel realizzare questo film di quanto ne abbia mai provato in qualsiasi altra cosa. Mi sentivo più libera e viva e in grado di muovermi, e anche più alta". Secondo l'attrice di Twilight, "Ci sono persone dotate di un'innegabile energia penetrante, e penso che la cosa veramente triste di Diana sia che, nonostante la sua aria alla mano e disinvolta, si sentiva anche così isolata e sola [...] tutto ciò che voleva era riavere la sua luce."