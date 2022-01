Spencer, il Principe Harry furioso con Pablo Larraìn: non prenderà parte agli Oscar 2022

Il mondo intero sta acclamando Kristen Stewart per il suo rulo di Lady Diana in Spencer ma, sembra che la sua interpretazione non sia molto piaciuta al Principe Harry che, a detta dei soliti informati sui fatti, sarebbe pronto a non prendere parte alla Notte degli Oscar del prossimo 27 marzo.

Il secondogenito di Carlo sarebbe stato invitato alla Cerimonia di Los Angeles con sua moglie Meghan Markle ma i due avrebbero deciso di non parteciparvi in aperta polemica con la pellicola di Pablo Larraìn in cui viene narrato uno dei momenti più complessi della vita di Lady Diana ovvero, quello in cui la donna ha definitivamente maturato la sua decisione di divorziare da suo marito, primo in linea di successione al trono di Inghilterra.

Harry non avrebbe apprezzato il modo in cui sua madre sarebbe stata rappresentata e tenuto conto che Kristen Stewart con Spencer potrebbe vincere un Oscar, il principe avrebbe scelto di rifiutare l'invito, proprio per evitare qualsiasi incontro con l'attrice.

Dalle pagine di Ok Magazine si legge: "Se decidessero di presenziare alla Notte degli Oscar, Harry e Meghan sanno bene che si troverebbero faccia a faccia con Kristen, dato che quasi sicuramente per questo ruolo l'attrice avrà una nomination come migliore attrice protagonista".

Staremo a vedere se queste voci saranno confermate ma intanto, date uno sguardo alla nostra recensione di Spencer, la cui uscita in Italia non ha ancora una data ufficiale, dopo i molteplici rinvii.