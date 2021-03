Spencer, Kristen Stewart e lo studio dietro Lady Diana: 'Ho interiorizzato la sua storia'

Fin da quando abbiamo visto la prima foto di Kristen Stewart nel ruolo di Lady Diana in Spencer, siamo rimasti colpiti dall'impressionante somiglianza. Per interpretare la compianta principessa, l'attrice divenuta famosa grazie a Twilight ha dovuto compiere anche un lavoro di tipo introspettivo. Lo ha raccontato in una recente intervista a ET.

Secondo Kristen Stewart, Spencer sarà un racconto molto diverso della vita di Diana. Per prepararsi al suo ruolo, l'attrice racconta di aver letteralmente provato a entrare nella testa della principessa.

"Questa è davvero una sorta di immaginazione poetica interiorizzata, dei tre giorni forse più pesanti prima di prendere una decisione difficile come quella di lasciare la famiglia reale. Sto leggendo davvero tutto ciò che posso e poi me ne dimentico, perché è una specie di storia davvero interiorizzata."

Del resto Kristen Stewart ha guardato anche The Crown per trovare l'ispirazione giusta, anche se non deve essere stato affatto facile trovare la chiave adatta per interpretare un personaggio così amato e al contempo controverso.

"È un progetto davvero meditativo" ha continuato Kristen Stewart. "Ci sono così tanti punti di vista su di lei e sulla sua storia... non è proprio tutto bianco o nero, è una storia molto scivolosa, e molto ricca di emozioni per molte persone."

La data di uscita di Spencer non è stata ancora annunciata, ma difficilmente il film sarà pronto prima del prossimo autunno.