Spencer, Kristen Stewart si è sentita 'autorizzata dallo spirito di Diana' a interpretarla

Dopo il passaggio ai Festival di Venezia e Telluride, si attende l'uscita al cinema di Spencer, il nuovo biopic diretto da Pablo Larraín. Sono in molti a chiedersi se Kristen Stewart sarà all'altezza di interpretare Lady Diana, e l'attrice da parte sua ha raccontato di essersi sentita più volte, durante le riprese, "in contatto" con la principessa.

Intervistata dal Los Angeles Times, Kristen Stewart ha parlato tra le altre cose della sua sensazione di aver ricevuto una sorta di "autorizzazione spirituale" dalla defunta Lady Diana a interpretare il suo ruolo in Spencer.

"Ho provato emozioni spettrali e spirituali interpretando il film" ha spiegato l'attrice di Twilight. "Anche se stavo solo fantasticando, mi sono sentita come se ci fossero stati dei momenti in cui ho ottenuto la sua autorizzazione."

Kristen Stewart, del resto, si è sentita più alta e libera interpretando Lady Diana, e ha continuato il suo discorso raccontando che la principessa "mi è sembrata così viva mentre stavo girando il film, anche se era tutto nella mia testa ed era solo una fantasia. Ma ci sono stati momenti in cui il mio corpo e la mia mente dimenticavano che è morta. Era una lotta per tenerla in vita ogni giorno, e quindi ricordare che era morta è stato assolutamente lacerante. Mi ha devastato. E questo di per sé aveva qualcosa di spirituale... ci sono stati momenti in cui, oh mio Dio, mi sembrava che lei stesse cercando di sfondare la porta per entrare. Non avevo mai provato nulla del genere in vita mia."