Spencer, Kristen Stewart si è preparata a interpretare Lady Diana guardando The Crown

Dopo aver interpretato Jean Seberg lo scorso anno, Kristen Stewart si cimenterà nel 2021 in un nuovo biopic, Spencer, in cui l'attrice porterà sullo schermo la principessa Diana. Le riprese del film, diretto da Pablo Larraín, partiranno all'inizio del prossimo anno, e l'attrice ha avuto modo di prepararsi guardando una delle serie del momento.

Kristen Stewart ha infatti ammesso di aver cercato ispirazione guardando la stagione 4 di The Crown, da pochi giorni in streaming su Netflix. Nella serie di Peter Morgan, che ripercorre la vita della regina Elisabetta, ha appena debuttato la giovane Emma Corrin nel ruolo di Lady D, e sebbene il momento raccontato sia diverso (la gioventù di Diana e il matrimonio con Carlo in The Crown, una delle sue ultime vacanze di Natale in Spencer), guardare lo show si è rivelato un'esperienza utile.

Qualche tempo fa Kristen Stewart ha definito quella di Diana Spencer una delle storie più tristi di sempre. "Mi sento davvero fortunata ad avere The Crown" ha detto invece a The Wrap parlando della serie Netflix, "perché ho investito emotivamente in persone che ho sempre saputo che sono persone reali, e ho molto materiale che me lo ricorda. Ma ora sento questo attaccamento emotivo a questi personaggi e posso andare a dormire e pensare: Oh, Dio, provo già dei sentimenti per queste persone."

Nei giorni scorsi, parlando d'altro, Kristen Stewart ha detto la sua sugli attori etero che interpretano personaggi gay.