Spencer, Kristen Stewart è Lady D nel primo poster ufficiale del film di Pablo Larraín

Tra qualche giorno alla Mostra del Cinema di Venezia verrà presentato Spencer, il film con protagonista Kristen Stewart dedicato alla Principessa Diana. E mentre la curiosità per il nuovo progetto di Pablo Larraín è già tanta, questo primo poster ufficiale non fa che aumentarla.

Eccola lì, la Diana di Kristen Stewart: chinata, con il viso nascosto e probabilmente pieno di lacrime, mentre ha ancora indosso un abito che sembrerebbe proprio una versione di quel Diaghilev che la Principessa indossò in diverse occasioni, inclusa la premiere del film di Bond con Timothy Dalton 007- Zona pericolo.

È così che si presenta Spencer, il nuovo film diretto da Pablo Larraín (Jackie, Ema) e scritto da Steven Knight (Peaky Blinders, See) nel poster condiviso in occasione della CinemaCon, dove pare siano stati mostrati anche un trailer e un footage dal film, che tuttavia non sono ancora stati diffusi online.

E mentre il poster lo potete trovare anche nella nostra gallery, delle clip possiamo solo riportarvi la descrizione condivisa dalle testate americane: sembra infatti che vedremo parecchi momenti di tensione, in particolare tra Carlo (Jack Farthing) e Diana, con il primo che spiega alla seconda che "Ci devono essere due Diana. Ci sono due Carlo... Quello vero, e quello a cui scattano fotografie stampa e pubblico. Ci è stato dato un compito. Ma devi essere in grado di far fare al tuo corpo cose che odi". "Cose che odi?" risponde perplessa Lady D "Sì... Per il paese, per il suo popolo. Loro non vogliono [vedere] che siamo delle persone. È questa la situazione. Mi spiace, credevo lo sapessi".

A quanto pare Spencer si concentrerà sul periodo di tempo che Diana e la Famiglia Reale hanno trascorso a Sandringham, Norfolk, per le vacanze di Natale. Periodo in cui Lady D prenderà la decisione di lasciare il suo matrimonio.

Tra le altre star della pellicola troveremo anche Sally Hawkins, Sean Harris, Timothy Spall, Thomas Douglas e Olga Hellsing.