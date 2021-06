Spencer, Kristen Stewart su Lady Diana: 'Non riesco a smettere di pensare a lei'

C'è grande attesa per vedere finalmente Kristen Stewart nei panni di Lady Diana nel biopic Spencer: interpretare un personaggio come la compianta principessa è un compito che non lascerebbe indifferente nessun'attrice, come dimostrano le parole dell'ex-star di Twilight al riguardo.

Dopo aver sfoggiato un'incredibile somiglianza con Lady Diana nelle prime foto del film, infatti, Stewart ha parlato del suo rapporto con la figura della madre di William ed Harry e in particolar modo di come questo sia profondamente cambiato dopo aver lavorato al film in uscita.

"Lei significa tanto per me. È tutto relativamente nuovo per me, perché sono cresciuta a Los Angeles e non in Inghilterra. Prima di tutto ciò lei non era certo in cima alla lista dei miei pensieri, perché l'ho sempre osservata da molto lontano. Ora non riesco a smettere di pensare a lei. Mi chiedo spesso cosa penserebbe di ciò che sta accadendo nel mondo. Ho consumato tutto ciò che potessi consumare in termini di interviste o dichiarazioni. Ho guardato e ascoltato tutto ciò che potessi guardare o ascoltare, sono letteralmente andata a dormire con quei video ancora in riproduzione" sono state le parole dell'attrice.

Quali sono le vostre aspettative? Credete che la star di Still Alice sia stata la scelta giusta per questo ruolo? Fatecelo sapere nei commenti! Di recente, intanto, Kristen Stewart è tornata a parlare del lavoro svolto per immedesimarsi in Diana.