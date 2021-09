Spencer, Kristen Stewart è Lady Diana nel full trailer ufficiale del film di Pablo Larraìn

Venezia ci ha regalato un bel po' di film da attendere con grande hype: su tutti spicca inevitabilmente Spencer, il biopic di Pablo Larraìn che, come mostratoci nel nuovo full trailer ufficiale rilasciato proprio in queste ore, ci racconterà un drammatico spaccato della vita di Lady Diana.

Il primo trailer di Spencer era stato pubblicato alcune settimane fa e già ci regalava alcuni scorci decisamente esplicativi di ciò che verrà mostrato nel film: una Diana prigioniera, ingabbiata nella rigidezza di una Royal Family che da queste prime immagini traspare come fredda e distante, con tutte le polemiche che possiamo supporre ne seguiranno.

Impressioni confermate da questo nuovo trailer, che altro non fa che ampliare quanto già visto nel precedente, offrendoci quindi anche uno sguardo ai piccoli William e Harry e ad un Carlo che sembra tutt'altro che intenzionato a capire le motivazioni del malessere della sua consorte, quanto più a chiederle di reprimere il tutto per amore della famiglia e del Paese.

Un film che, a giudicare già da questi primi trailer, non mancherà di far discutere e ci regalerà, presumibilmente, una delle interpretazioni di maggior spessore di una Kristen Stewart straordinariamente somigliante a Lady D. Per saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Spencer.