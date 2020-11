Spencer, Kristen Stewart: 'Interpretare la Principessa Diana mi ha davvero emozionata'

Come sappiamo la bravissima Kristen Stewar reciterà nei panni della Principessa Diana nel prossimo Spencer, biopic scritto e diretto da Pablo Larrain (Neruda, Ema) e interamente dedicato alla storia di Diana Spencer, amatissima principessa d'Inghilterra deceduta in tragico incidente automobilistico nell'agosto del 1997.

Parlando recentemente con InStyle, dunque, la star di Chiarlie's Angles e Still Alice ha avuto modo di rivelare i motivi che l'hanno spinta ad accettare un simile ruolo, molto complesso e ricco di criticità interpretative, dato che il film si concentrerà su tre giornate cruciali della Principessa Diana.



Ha detto la Stewart: "Ho sempre avuto molta curiosità circa la storia di Diana. Ricordo ancora le immagini del funerale quando era ragazzina. Ricordo anche di essere stata visceralmente influenzata da questa vicenda. Credo ci sia stato questa sorta di scambio intimo, aperto e sfrenato tra lei e il pubblico che le ha permesso di essere vista in modo diverso dalla solita figura reale inglese. Non qualcosa a cui ero abituata".



E continua: "La sceneggiatura del film mi ha davvero colpita e mi sento emotivamente investita da questa storia. Ho sempre pensato che Diana ci fosse stata rubata e questo mi ha sempre spinto a conoscere molti dettagli della sua esistenza. Più ne svelo i particolare, più mi sento catturata dal racconto".



