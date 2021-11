Spencer, Kristen Stewart su Diana: 'era se stessa quando stava con i suoi figli'

L’uscita di Spencer è sempre più prossima e la protagonista Kristen Stewart ha parlato in una recente intervista di come si è preparata per il ruolo e di cosa ha attentamente studiato per vestire i panni della Principessa Diana Spencer.

Oltre a guardare la serie Netflix The Crown e divorare biografie, l'attrice ha anche prestato molta attenzione alle relazioni della Principessa del Galles con i suoi figli, i principi William e Harry. Quindi, per ritrarla accuratamente in un film sulla sua famiglia, è naturale che Stewart approfondisca la loro storia. I Windsor erano spesso sotto gli occhi del pubblico, rendendo facile studiare le loro interazioni sociali. In un'intervista con Entertainment Tonight, l'attrice ha descritto il rapporto di Diana con i suoi figli: “Guardarla, in quello spazio in cui i suoi figli le sono vicini, è come se fossero un nucleo. È come se fossero un animale a tre teste, una specie di bestia inarrestabile.”

Il film è stato diretto da Pablo Larraín, che in precedenza aveva diretto Jackie con Natalie Portaman candidata all'Oscar come Miglior Attrice protagonista. Il regista ha affermato che non avrebbe realizzato Spencer senza Jackie e che le due donne hanno vissuto situazioni diverse, ma abbastanza simili tutto sommato.



Qualsiasi madre cerca di proteggere i suoi figli tanto più quando sono così esposti, i principi sono stati spesso al centro delle chiacchiere dei media. Tuttavia, Diana sembrava molto felice quando usciva con loro, il che differiva dal suo aspetto cupo e triste in alcune altre apparizioni senza figli insieme all'allora marito, il principe Carlo. Stewart ha riconosciuto il lato materno della donna, così come l'importanza di trattare le sue relazioni con rispetto: “Non vuoi scherzare con le mamme, semplicemente non farlo. Penso che Diana si sentiva così incarnata e così incondizionatamente se stessa quando era con i suoi figli. Mi sentivo come se l'avessi assorbita e poi mi sono fidata della sceneggiatura.’"

Anche se l’attrice non è madre, comprende quelle emozioni: “Voglio dire, sono figlia di un genitore. So come ci si sente, so cos’è quello scambio. Non posso dire con certezza di sapere cosa si prova ad essere una madre. Ma ho, sai, provo tutti i sentimenti naturali. Sono un essere umano.” La performance di Kristen Stewart nei panni della principessa Diana sta già ricevendo elogi, date un'occhiata al trailer di Spencer che arriverà nelle sale il 5 novembre.