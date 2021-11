Spencer, Kristen Stewart sulla corsa agli Oscar: 'Non mi interessa, ma è divertente'

Per la sua interpretazione in Spencer Kristen Stewart è stata elogiata dalla guardia del corpo di Lady Diana, e per la star di Twilight sembra piuttosto probabile una nomination agli Oscar come migliore attrice. Sarebbe la prima volta per lei, ma come ha raccontato al podcast Awards Circuit di Variety, di certo non ne è ossessionata, anzi.

Per farla breve, dei premi e delle candidature "Non me ne frega un c***o", ha spiegato sbrigativamente Kristen Stewart. Il suo discorso però non si limita a questo, è più complesso.

"Gli Oscar sono una cosa così divertente. Ci sono così tanti film e show incredibili che passano praticamente inosservati. Dicono sicuramente qualcosa su dove siamo a livello di presenza cumulativa: quello che guardiamo, cosa ci interessa. Mi fa davvero piacere che qualcosa in cui sono coinvolta abbia suscitato un così ampio dibattito. Non faremmo film se non fosse per connetterci gli uni con gli altri."

Stando alle dichiarazioni di Pablo Larraín, regista di Spencer, il biopic su Lady Diana non ci sarebbe stato senza il suo film precedente, Jackie, dedicato alla figura di Jacqueline Kennedy. Non è la prima volta, invece, che Kristen Stewart risponde schiettamente alle domande dei giornalisti. Non molto tempo fa, a una domanda su eventuali analogie tra la vita di Lady Diana, costantemente sotto i riflettori, e la sua, l'attrice aveva risposto: "No, abbiamo occupazioni completamente diverse e ne ho già parlato spesso. Basta così, cerca su Google quella m***a."