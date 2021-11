Spencer, la guardia del corpo di Diana elogia Kristen Stewart: 'La Lady D più accurata'

Come si evince dalle parole di Kristen Stewart su Lady Diana, l'attrice di Twilight si è preparata meticolosamente per interpretare la sfortunata principessa in Spencer, ed è molto orgogliosa della sua performance nel biopic di Pablo Larraín. Un riconoscimento alla sua bravura le è giunto anche da qualcuno molto vicino in passato a Lady D.

Ken Wharfe, guardia del corpo personale della principessa Diana tra il 1989 e il 1993, infatti, ha definito quella di Kristen Stewart la miglior versione di Diana vista sullo schermo negli ultimi dieci anni.

"Tra tutte le persone che hanno interpretato Diana nell'ultimo decennio, è la più vicina a lei, la più accurata" ha dichiarato Wharfe alla rivista People. "È riuscita a perfezionare i suoi manierismi."

La guardia del corpo era presente nelle vacanze di Natale al centro della trama di Spencer. Di quel periodo, ha raccontato che era "come un purgatorio per Diana", aggiungendo: "Si è limitata a passare il tempo in cucina con lo chef o con persone come me, nella speranza che il tempo volasse via e che lei potesse tornare a Londra."

Secondo Pablo Larraín, Kristen Stewart è "una delle più grandi attrici attualmente in circolazione. Può essere molto forte, molto misteriosa e molto fragile, ed è ciò di cui avevamo bisogno."

