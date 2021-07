Spencer, il film su Lady Diana verrà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia!

Il mondo riparte, ripartono i Festival e con essi le grandi anteprime, come quelle che avranno luogo il prossimo settembre alla Mostra del Cinema di Venezia. La rassegna, che già aveva annunciato la premiere dell'attesissimo Dune di Denis Villeneuve, potrà infatti fregiarsi anche di quella del biopic Spencer, di Pablo Larraín.

Il film con Kristen Stewart (che ha già sfoggiato un'incredibile somiglianza con Lady Diana nelle prime foto ufficiali) verrà quindi presentato proprio alla prossima Mostra del Cinema di Venezia che, ricordiamo, avrà luogo nel capoluogo veneto nei giorni compresi tra l'1 e l'11 settembre di quest'anno.

La speranza, naturalmente, è che tutto possa andare per il meglio: il Festival dovrebbe tenersi in presenza proprio come sta accadendo in questi giorni a Cannes, ma il diffondersi delle varianti del COVID è ovviamente motivo di preoccupazione per l'organizzazione, che in ogni caso dovrà inevitabilmente adottare un rigido protocollo di sicurezza.

Tornando al film, Spencer è stato scritto dal creatore di Peaky Blinders Steven Knight e vanta nel suo cast nomi come quelli di Timothy Spall e Sally Hawkins, oltre ovviamente alla già citata Kristen Stewart. Proprio l'attrice protagonista del film di Pablo Larraín, qualche giorno fa, è tornata a parlare del rapporto creatosi con la figura di Lady Diana durante le riprese di Spencer.