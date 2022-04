Spellbound, Rachel Zegler sarà la protagonista del film d'animazione di Apple

Dopo un anno pieno di successi professionali, Rachel Zegler ha dato il via al 2022 con altrettanta positività, ottenendo anche il ruolo della protagonista nel nuovo film d'animazione di Apple TV+, Spellbound.

L'abbiamo potuta ammirare nel ruolo di Maria nel remake di West Side Story diretto da Steven Spielberg; la vedremo nel cinecomic DC Shazam! Fury of the Gods; sarà la Biancaneve del live-action Disney firmato da Marc Webb; e ora un altro importante ruolo si aggiunge alla lista.

La giovane Rachel Zegler non si ferma più, e nel giro di pochissimo tempo mette in cantiere un'altra partecipazione a una produzione di rilievo grazie a Spellbound, uno dei nuovi progetti d'animazione in programma per Apple TV+.

La pellicola, nata dalla collaborazione tra Apple Original Films e Skydance Animation, sarà diretta da Vicky Jenson, Lauren Hynek & Elizabeth Martin, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Linda Woolverton. Le musiche saranno ad opera del leggendario compositore Alan Menken, con testi scritti da Glenn Slater. Tra i produttori troviamo invece Chris Montan, John Lasseter, David Lipman, Dana Goldberg e David Ellison.

La storia seguirà le vicende di Ellian (Zegler) "una tenace principessa che dovrà intraprendere una pericolosa missione per annullare l'incantesimo che si è abbattuto sul suo regno e minaccia di sprofondarlo nella più buia oscurità".