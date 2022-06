Spellbound: Nicole Kidman, Javier Bardem e altri 5 attori nel cast del film animato Apple

Dopo l'aggiunta al cast di Rachel Zegler, il film d'animazione di casa Apple Spellbound trova sette nuovi interpreti, tra i quali abbiamo anche Nicole Kidman e Javier Bardem.

Nicole Kidman, Javier Bardem, John Lithgow, Jordan Fisher, Nathan Lane Jenifer Lewis e André De Shields entrano a far parte del nuovo progetto d'animazione targato Apple Spellbound.

I protagonisti di Being the Ricardos torneranno dunque a lavorare insieme a breve distanza dall'uscita del film di Aaron Sorkin, e lo faranno per il musical d'animazione che vede protagonista la star di West Side Story Rachel Zegler nei panni di una principessa intenta a salvare il proprio regno.

Kidman e Bardem interpreteranno proprio i genitori di Zegler a.k.a. Ellian: "Ellesmere, la gentile ed estremamente precisa regina, e Solon, il vanaglorioso re dal cuore d'oro".

Lithgow sarà invece il Ministri Bolinar, mentre Lewis il Ministro Nazara Prone, i consiglieri reali della principessa. Lane e De Shields presteranno poi la voce agli Oracoli del Sole e della Luna, che Ellian cercherà per scoprire come salvare il regno. Fisher, in ultimo, sarà Callan, un ragazzo che la principessa incontrerà nel corso del suo viaggio.

Spellbound è diretto da Vicky Jenson (Shrek, Shar Tale) e potrà vantare le musiche del leggendario compositore Alan Menken.