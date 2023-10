Spellbound, divorzio tra Apple e Skydance: il film di Rachel Zegler andrà su Netflix

Skydance Animation e Apple TV+ hanno interrotto la loro relazione professionale, che qualche tempo fa aveva partorito il film d'animazione Luck e stava per dare alla luce il nuovo film Spellbound con Rachel Zegler, ma la piattaforma di streaming on demand Netflix è pronta a rimediare.

La compagnia di Ted Sarandos, infatti, ha già firmato un accordo pluriennale con Skydance Animation, che sostituirà quello in vigore fino a poche ore fa con Apple TV+. Per il co-ceo di Netflix, questa nuova partnership “ci aiuterà a completare il lavoro che stiamo facendo già da anni nell'ambito dell'animazione originale, e allo stesso tempo contribuirà ad aumentare ancora di più il livello qualitativo dei nostri titoli". In precedenza, il co-fondatore e presidente esecutivo Reed Hastings, alludendo ai Walt Disney Animation Studios, nel 2021 aveva dichiarato: “Siamo molto entusiasti di sfidarli nell'ambito della grande animazione per famiglie, chissà forse un giorno riusciremo anche a superarli."

Secondo quanto riportato, Skydance e Apple hanno deciso di separarsi dal settore dell'animazione a causa di differenze strategiche, con Skydance che manterrà il controllo sui diritti del film d'animazione Spellbound: questo titolo ora sarà distribuito in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix nel corso del 2024, e sarà seguito dal nuovo film attualmente in sviluppo Pookoo, che invece arriverà nel 2025.

