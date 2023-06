Spellbound: Apple TV+ pubblica la nuova foto del film animato originale dal cast stellare

In queste ore è stata rilasciata una nuova immagine del film d'animazione Spellbound, ed è inoltre stata annunciata un'aggiunta al cast per questa fiaba musical di Apple Original Films e Skydance Animation che arriverà in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Apple TV+ nel 2024.

Al cast stellare che vece come protagonista la star di Biancaneve e West Side Story Rachel Zegler, il candidato all'Oscar John Lithgow, Jenifer Lewis, Nathan Lane e i premi Oscar Javier Bardem e Nicole Kidman, si è aggiunto oggi anche Titus Burgess (Schmigadoon).

Spellbound è un film originale Apple di Skydance Animation ed è descritto come una fiaba musicale che racconta di un terribile incantesimo che trasforma un re e una regina in mostri, lasciando la loro figlia, la principessa Ellian (doppiata da Rachel Ziegler), a gestire il Regno da sola. Diretto da Vicky Jenson, che ha vinto il primo premio Oscar per un film d'animazione per Shrek, Spellbound presenterà una colonna sonora originale e canzoni originali di Alan Menken, autore otto volte Premio Oscar famoso per le musiche de La sirenetta, La bella e la bestia, Aladdin e Pocahontas, rivisto (o meglio riascoltato) recentemente nel remake live-action de La sirenetta di Rob Marshall. Da segnalare anche che la colonna sonora vanterà testi del candidato all'Oscar Glenn Slater, autore delle musiche di Rapunzel.

Rimanete sintonizzati per il primo trailer di Spellbound.