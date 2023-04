Speed, lo scrittore Graham Yost ironizza su un potenziale terzo capitolo

Speed è un thriller d'azione uscito nel 1994, con Keanu Reeves e Sandra Bullock, la premessa era quella di un autobus che sarebbe esploso se fosse sceso sotto i 55 chilometri orari. Il film ebbe anche un sequel, non molto apprezzato.

Speed 2: Cruise Control non venne ben accolto né dalla critica né tanto meno dal pubblico, al punto che persino lo scrittore originale Graham Yost ha ironizzato sulla cosa, ipotizzando un surreale incipit che darebbe il via ad un terzo capitolo.

Secondo Yost infatti, sarebbe semplicemente la stessa storia, ma con la velocità minima che aumenta di ben 5 chilometri orari.

Effettivamente Keanu Reeves sarebbe pronto per Speed 3, ma solo se c'è una bella sceneggiatura, Yost ha poi chiarito a ComicBook.com: "Penso che ciò che Keanu abbia inteso sia stato 'Se la storia fosse abbastanza buona', ed è quello il punto, non si può perché è sempre la stessa dannata cosa".

Quindi nonostante ci potrebbero essere degli sbocchi per un eventuale terzo film, lo stesso Yost è consapevole del limitato potenziale del franchise.

Tuttavia non si può mai dire, di recente il protagonista di Speed è tornato spesso a vestire i panni dei suoi personaggi più apprezzati, tra cui John Wick o Neo, nel recente Matrix 4.

Quindi non resta che attendere e vedere cosa succederà, intanto però vi siete mai chiesti come Keanu Reeves si è preparato per Speed?