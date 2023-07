Speed Racer, per preparare il ruolo Emile Hirsch guardò tutti gli episodi dell'anime!

Speed Racer, nonostante non abbia ottenuto particolare successo, si è contraddistinto per essere uno dei soliti esperimenti futuristici delle sorelle Wachowski. La preparazione del cast fu lunga ed accurata soprattutto da parte di Emile Hirsch grande appassionato della serie a cui era ispirato il film.

Le Wachowski si sono sempre contraddistinte per i loro tentativi di realizzare l'impossibile anche con Cloud Atlas. Il tentativo c'è stato anche con Speed Racer, pellicola non particolarmente conosciuta delle due regista ma apprezzata da coloro che amano il loro stile. La pellicola è ispirata a Superauto Mach 5, serie animata andata in onda dal 1967. Nella preparazione del suo personaggio Emile Hirsch si immerse totalmente nella visione della serie.

Secondo quanto trapelato pare che l'attore abbia visto ogni singolo episodio dell'anime nel tentativo di assorbire al meglio della che sarebbe stata la storia del suo personaggio. Fin da subito Hirsch si è rivelato essere un superfan della serie mostrando il proprio entusiasmo nell'avvicinarsi al progetto. Per approfondire il proprio studio, l'attore visitò anche il Lowe's Motor Speedway ottenendo validi consigli sulla guida anche dall'ex pilota Jimmie Johnson.

Per scoprire qualcosa di più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Speed Racer diretto dalle sorelle Wachowski. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!