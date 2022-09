Speed Racer, Emile Hirsch spiazza tutti aprendo al sequel: 'Succederà'

Pochi film sono stati in grado di invecchiare così bene con gli anni, a fronte di un flop al botteghino e stroncature di critica come ne ricevette Speed Racer, diventato poi un cult. Ora Emile Hirsch apre a sorpresa alla possibilità di un remake delle Sorelle Wachoski, ma c'è un ma sul suo coinvolgimento.

Era il lontano 2008 quando recensimmo Speed Racer delle Sorelle Wachoski. Nostalgia canaglia, a ripensare al modo in cui il film si è guadagnato i suoi tardivi consensi, quasi ci si commuove. Scarsamente accolto all’epoca, un incasso di appena 90 milioni contro i 120 milioni spesi in budget, nel tempo si è trasformato proprio in quel genere di cult del quale, quindici anni dopo, ci piacerebbe vedere un aggiornamento. Anche solo per assistere al nuovo potenziale offerto dalla CGI odierna una volta applicata a quel tipo di universo narrativo.

Si avvicina a grandi passi proprio il quindicesimo anniversario del film e per l’occasione il suo protagonista Emile Hirsch ha spiazzato tutti nel corso di un’intervista con ScreenRant, aprendo la possibilità a qualcosa che fino a ieri non sembrava neanche nell’aria. L'attore ha confermato il suo interesse nel riprendere il ruolo e ha espresso fiducia che il personaggio tornerà, con o senza di lui al volante. Esordisce Hirsch: “Sapete, sono molto rispettoso delle Wachoski come artiste, del loro lavoro e della loro visione. Quindi, in realtà, se anche volessero riavviare il franchise senza di me, non mi sentirei a mio agio a chiederglielo o insistere”.

Continua poi: “Sento che tutto ciò che fanno è totalmente frutto della loro volontà. Non so quale sia il futuro, ovviamente non è un film facile tanto da inventarne un altro, ci sono così tante dinamiche finanziarie di cui tener conto. Costerebbe qualcosa come 140 milioni o qualcosa del genere, quindi non puoi semplicemente prendere e farne un altro dall’oggi al domani, non è così semplice. Posso dirvi questo: non credo che quello rimarrà l’ultimo film in cui avremo visto Speed”.

Conclue infatti Hirsch: “Non so se sarebbero le Wachoski a realizzare un sequel o se qualcun altro del settore verrà scelto per interpretare Speed. Ma non credo che abbiamo finito con quel personaggio. Penso che ci sia anche uno show in fase di realizzazione, giusto? Non so quale compagnia lo stia producendo, ma c'è sicuramente uno show in sviluppo. Quindi sono piuttosto entusiasta di vederlo in realtà. Poi adoro ogni formato, compreso un cartoon di Speed Racer. Per cui penso possa nascere ancora altri show o altri formati con quel personaggio”.

L’attore si riferisce ovviamente alla serie di AppleTV su Speed Racer.