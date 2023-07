Speed, il film presentato come sequel di Beverly Hills Cop per convincere la produzione!

Nel corso di una partecipazione al podcast 50 MPH, il produttore di Speed Mark Gordon e l'ex vicepresidente della produzione Paramount Don Granger hanno svelato che inizialmente l'action movie con protagonista Keanu Reeves venne presentato come un sequel di Beverly Hills Cop, in un tentativo di sperato di convincere la produzione.

"Probabilmente pensarono che fosse una specie di sciocca idea. Quando pensi ad un autobus che se scende sotto i 50 km/h esplode potrebbe risultarti davvero sciocco. E alla fine penso che la cosa che l'abbia reso sciocco sia la cosa che l'ha reso fantastico. Non era particolarmente aderente alla realtà ma era anche divertente. Graham Yost [lo sceneggiatore] è uno sceneggiatore molto divertente. Penso che avesse il giusto livello di divertimento e una sorta di 'popcorn-ness', ma che fosse anche brutale. Conteneva violenza. Quindi, non arrivammo mai al punto da stabilire un budget, o di avere reali conversazioni. [...] Dissero solo 'Buona fortuna, non faremo questo film'".



Don Granger ha raccontato l'escamotage che utilizzarono per convincere Paramount:"Volevo davvero provare a montare il film, e il mio ultimo disperato tentativo fu di presentarlo al pranzo del nostro presidente come possibile sceneggiatura per Beverly Hills Cop 3. Ho avuto circa 15 minuti di trattativa prima di essere licenziato, perché l'incarico era quello di trovare un Beverly Hills Cop 3 quindi ho pensato 'Mettiamo Axel Foley sull'autobus'. Era un tentativo disperato. Potrei sostenere che fosse un film migliore, sarebbe stato un film migliore di quello che poi abbiamo realizzato per Beverly Hills Cop 3 ma quello è stato il mio tentativo disperato".



Alla fine il film trovò 'casa' alla 20th Century Fox e fu un grande successo al box-office con un incasso da 350,4 milioni di dollari. Uscito nel 1994 - con Jan de Bont favorevole al terzo Speed dietro la macchina da presa - il film racconta la storia di un ex poliziotto ora terrorista ed esperto artificiere (Dennis Hopper) che piazza una bomba in un autobus di linea. Nel caso in cui il mezzo dovesse scendere sotto i 50 km/h l'ordigno esploderà. L'agente speciale Jack (Keanu Reeves) cercherà di risolvere la situazione insieme ad una passeggera che diventa autista improvvisata, Annie (Sandra Bullock).

Qualche settimana fa Graham Yost ha ironizzato su un possibile terzo Speed, dopo il flop del primo sequel.