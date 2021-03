Speed, il film con Keanu Reeves e Sandra Bullock arriva in versione 4K

Diretto nel 1994 da Jan de Bont, Speed è ricordato come un vero e proprio cult, e uno dei più riusciti film d'azione degli anni '90. Qualche tempo dopo la sua uscita, a quanto pare, il film salvò la vita a una scolaresca, e a molti sono rimaste impresse le acrobazie di Keanu Reeves e Sandra Bullock alla guida del bus.

Da maggio le spettacolari scene di Speed potranno essere riviste in altissima definizione: è infatti in arrivo una versione 4K Ultra HD destinata all'home video. Tra le funzionalità bonus del cofanetto ci saranno il commento audio del regista, il making of di alcuni effetti speciali e i retroscena sulle riprese delle scene più spettacolari, la versione estesa di alcune sequenze e anche un video musicale di Billy Idol.

Come si ricorderà, in Speed Keanu Reeves era un agente di polizia di Los Angeles che deve disinnescare una bomba piazzata da un terrorista (Dennis Hopper) su un autobus, mentre Sandra Bullock interpretava una passeggera del veicolo, che avrebbe innescato l'ordigno se la sua velocità fosse scesa sotto le 50 miglia orarie (circa 80 km/h).

Fanno parte del cast di Speed (che ebbe anche un sequel nel 1997), tra gli altri, anche Jeff Daniels, Joe Morton, Alan Ruck, Glen Plummer, Beth Grant e Daniel Villarreal.

