Speed 3: il regista dei film originali è favorevole al sequel, ma ad una condizione

L'arrivo di un terzo capitolo di Speed è ancora possibile. Lo ha rivelato Jan De Bont, regista di Speed e Speed 2 - Senza limiti, il quale però ha posto una condizione necessaria perché il progetto vada effettivamente in porto.

Come svelato in una recente intervista con Collider, il regista accetterebbe di realizzare un ulteriore seguito solamente se si trovasse di fronte ad una storia che valga la pena raccontare: "Penso che dipenda tutto dalla storia. In generale non sono un grande fan dei sequel. Ho fatto un seguito perché lo prevedeva il mio contratto. Per farlo, devi convincere il cast a tornare, altrimenti racconterai un film completamente nuovo. Perché una parte del primo era interamente incentrata su di lui, e il suo imbarazzo dell'essere un eroe, che funzionava molto bene per lui ma potrebbe non accadere lo stesso per altri. Ed è davvero difficile ritrovare lo stesso tipo di emozioni."

Uscito nel 1994, lo ricordiamo, il primo Speed vedeva Keanu Reeves nei panni di un agente segreto incaricato di rimuovere una bomba piazzata su un autobus, con l'unico inconveniente che questa sarebbe esplosa se il mezzo avesse rallentato sotto le 50 miglia orarie. Il successo del film fu incredibile, tanto da spingere 20th Century Fox a dare il via libera per un sequel uscito nel 1997.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo ai retroscena su Speed. A proposito di Reeves, la star di Matrix può essere vista nel film animato SpongeBob: Amici in fuga disponibile da oggi su Netflix.