Spectre e il sogno Christopher Nolan: perché la produzione rinunciò al regista?

Quando c'è da portare a casa un blockbuster che abbia l'obbligo di incassare cifre considerevoli, Christopher Nolan non può che essere una delle prime scelte: la produzione di Spectre, non a caso, prese seriamente in considerazione il nome del regista di Inception e Interstellar per dirigere il penultimo film del James Bond di Daniel Craig.

Qualcosa, però, andò storto... O meglio, per il verso giusto! Il nome di Nolan era infatti saltato fuori quando si pensava che Sam Mendes avrebbe detto addio alla saga dopo il precedente Skyfall: il regista di American Beauty, però, decise di tornare sui suoi passi e concedersi il bis alla regia di uno 007, facendo quindi cadere l'ipotesi Nolan.

A parlarne fu il produttore Gregg Wilson: "Christopher Nolan sarebbe stata una scelta da sogno come futuro regista di Bond. Ovviamente saremmo stati interessati a intavolare una discussione con lui, entrambi avremmo voluto fare lo stesso tipo di film. Sarebbe stato un sogno lavorare con Nolan. Ma abbiamo sempre avuto una mentalità molto aperta quando si parla di registi" furono le sue parole.

Cosa ne dite? Vi sarebbe piaciuto vedere James Bond agli ordini di Nolan o pensate che Mendes fosse effettivamente la scelta giusta? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Spectre.