Spectre, Monica Bellucci aveva già provato due volte ad entrare nel franchise di 007!

Ritenta la prossima volta. Una frase che diversi interpreti di 007 si sono sentiti dire nel corso degli anni, compreso Pierce Brosnan che dovette attendere diversi anni per ottenere il ruolo. Pare che questo non sia accaduto solo agli uomini ma anche alle Bond girl, prima tra tutte Monica Bellucci.

L'attrice prima di ottenere il ruolo di Lucia Sciarra in Spectre, film di Bond disconosciuto dallo stesso Sam Mendes, pare avesse già tentato due provini nel franchise di 007 per Il domani non muore mai (1997) e Il mondo non basta (1999). A raccontarlo è stato Colin Salmon che, in entrambi i casi si è trovato a confrontarsi con Monica Bellucci durante i vari step dei provini. Secondo il racconto fatto, pare che l'attrice stesse tentando di ottenere il ruolo di Elektra King, poi andato a Sophie Marceau.

Secondo quanto raccontato da Salmon, questa non era la prima volta che aiutava la Bellucci in un provino. Infatti, aveva già avuto modo di incontrarla per la lavorazione de Il domani non muore mai in cui l'attore aveva percepito la sua tensione e i suoi problemi con l'inglese: "Sono andato a pranzo con lei, perché avevo notato che era agitata. Il suo inglese non era chiaro, quindi sono andato e le ho solo chiesto se voleva provare le battute e l'abbiamo fatto. Ho potuto sentire la tensione". Salmon ha ammesso di esser stato contentissimo dopo esser venuto a conoscenza della scelta della Bellucci per Spectre definendo il ruolo "perfetto per lei".

Recentemente Jamie Dornan ha risposto ai rumor su 007 dicendo come, secondo lui, colui che prenderà il ruolo non sarà inserito in nessuna di queste ipotetiche liste circolate tra i fan. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!