Spectre, Adele spezzò il cuore a Daniel Craig: 'È un rischio troppo grande'

Quello di PJames Bond è un franchise talmente grande e importante che il solo fatto di vedere il proprio nome accostato a quello della celebre spia farebbe sobbalzare qualsiasi artista. Detto questo, vogliamo ricordare quando Adele ha rifiutato di performare con una sua canzone in Spectre, nonostante fosse la prima scelta di Daniel Craig.

Dopo aver riportato le parole di Idris Elba a proposito della polemica razziale su James Bond, dobbiamo parlare di un altro rifiuto ricevuto dalla saga, questa volta da parte di un’artista chiamata a comporne il tema principale.

Dopo lo straordinario successo della canzone principale di Skyfall, capace di valere un Oscar alla cantante, Adele pare abbia rifiutato una seconda partecipazione, questa volta in Spectre, nonostante la richiesta di Daniel Craig, ammaliato dal primo brano della londinese.

Stando a quanto rivela una fonte infatti: “Adele è stata la prima scelta di James Bond in persona. Daniel Craig era davvero entusiasta e il regista Sam Mendes era indeciso se usare lei o una voce nuova”.

Nonostante un’offerta di 5 milioni di dollari, però, l’artista ha deciso di non accettare il lavoro, proprio a causa del grande successo della prima canzone: spiegando: “Come si fa a superare un successo mondiale come Skyfall? Era un rischio troppo grande”.

Adele non ha avuto remore, dunque, nello spezzare il cuore di Daniel Craig, che, a proposito di Skyfall aveva detto: “Ho pianto. Dalle battute iniziali l’avevo capito subito e poi è arrivata la voce ed era esattamente quello che volevo fin dall’inizio. È andata sempre meglio perché si adattava al film. Anzi, più facevamo il film e più lo adattavamo”.

Una scelta di certo non facile quella di Adele, che però dimostra la grande professionalità dell’artista e ci ricorda ancora una volta che tipo di responsabilità si possa sentire nel lavorare in un progetto di tale importanza. A tal proposito riportiamo le parole del produttore Michael G. Wilson che crede che i giovani attori non siano adatti al ruolo di James Bond.