Lo Specialista, storia di un flop: tutta colpa della doccia tra Stallone e Sharon Stone?

Questa sera su Iris torna in tv Lo Specialista, il film del 1994 diretto da Luis Llosa con Sylvester Stallone e Sharon Stone che è riuscito ad aggiudicarsi ben 2 Razzie Awards. Molti ritengono che il "merito" di un simile insuccesso sia da attribuire ai due protagonisti e in particolar modo alla loro mancanza di chimica.

Questo sembrerebbe essere particolarmente evidente nella famosa scena hot della doccia, dove Sharon Stone e Sylvester Stallone appaiono così rigidi, da aver fatto storcere il naso non solo alla critica ma anche a gran parte del pubblico che ha visto il film.

All'epoca dell'uscita nei cinema de Lo Specialista, Entertainment Weekly scrive : "Il sesso non è mai stato così insaponato e così poco sexy, con due persone così disinteressate l'una all'altra e così concentrate su sé stesse".

Sulla questione si è più volte espresso Sylvester Stallone, sottolineando come la mancanza di chimica con la sua partner l'avesse spinto addirittura ad ubriacarsi per poter girare la scena: "Non volevo fare quella scena perché Sharon non mi aiutava in alcun modo. Arrivammo sul set, e lei decise che non voleva togliersi l'accappatoio. Il regista si mostrò molto comprensivo, fece rimanere solo pochissime persone sul set, ma lei non cooperava. Le promisi che non mi sarei preso alcuna libertà: dove stava il problema? Lei mi disse di non voler stare più nuda su un set. Le chiesi allora se non poteva stufarsi di stare nuda nel film di qualcun altro, ma niente, non voleva in alcun modo venirci incontro. Ero molto amareggiato. Sono tornato nella mia roulotte, e ho preso una bottiglia di vodka che mi aveva regalato Michael Douglas, e dopo sei o sette shottini sono tornato sul set per girare".

Sharon Stone per ora non si è mai espressa sulla questione.