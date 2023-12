Lo Specialista, Stallone non voleva girare la scena della doccia: 'Sharon non collaborava'

Al netto di un cast tutt'altro che anonimo, Lo Specialista non fu accolto particolarmente bene dalla critica, che nonostante un buon successo al box-office stroncò senza troppi giri di parole il film con Sylvester Stallone e Sharon Stone: la chimica tra i due protagonisti, d'altronde, non era eccellente, come confermano le parole di Sly.

Tra i momenti topici del film c'è, infatti, quella scena della doccia ritenuta da molti la vera causa delle critiche negative a Lo Specialista: non è un caso, d'altronde, che proprio quella scena sia stata girata evidentemente di controvoglia da Stallone e Stone stessi.

"Ok, diciamolo, io non volevo girare la scena della doccia perché Sharon non collaborava. Arriviamo sul set e lei decide che non vuole togliersi i vestiti. Il regista chiede di restare solo a pochi membri della crew, ma lei continua a non volersi spogliare. Le promisi che non mi sarei preso nessuna libertà, quindi dov'era il problema? Disse solo: 'Mi sono stancata della nudità'. Le chiesi se non potesse stancarsene sul set di qualche altro film. Lei non voleva saperne nulla, quindi io tornai nella mia roulotte, presi una bottiglia di vodka che mi era stata regalata da Michael Douglas e dopo una mezza dozzina di shottini eravamo tutti nudi e bagnati" è stato il racconto di Stallone. Ne sarà valsa la pena? A voi l'ultima parola!