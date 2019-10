Una speciale edizione home-video di C'Era Una Volta a Hollywood costerà $60 dollari

Iniziano i preparativi per il lancio home-video di C'Era Una Volta a Hollywood, il nuovo film di Quentin Tarantino, e i collezionisti non potranno dire che la Sony Pictures Home Entertainment non abbia fatto le cose in grande.

Pochi minuti fa è stato infatti svelato un mega-cofanetto da collezione in esclusiva con la versione 4K Ultra HD del film con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, che al costo di $56,99 dollari (prezzo scontato del 25% su Amazon) includerà una valanga di contenuti extra fisici.

Tra questi un disco in vinile 45 con due brani della colonna sonora del film, una parodia della rivista MAD Dalty della serie televisiva Bounty Law con Rick Dalton, un poster vintage per il film di Rick Dalton Operazione Dyn-o-mite! e un'elegante confezione. Potete vedere la foto dei contenuti fisici in calce all'articolo.

Il film, lo ricordiamo, è uscito nei cinema degli Stati Uniti il 26 luglio scorso, guadagnandosi un punteggio dell'86% sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes e incassando finora più di $368 milioni di dollari in tutto il mondo.