A Special Relationship: Rachel Weisz sarà Elizabeth Taylor nel biopic

Il premio Oscar Rachel Weisz reciterà nel ruolo di Elizabeth Taylor in A Special Relationship, prodotto da See-Saw Films, esplorando la trasformazione della diva da attrice ad attivista. La storia verrà raccontata attraverso il rapporto di Liz Taylor con il suo assistente Roger Wall. Il film è basato sulla sceneggiatura scritta da Simon Beaufoy.

La produzione sarà guidata dalla coppia di registe Bert & Bertie. Elizabeth Taylor vinse il premio Oscar per i film Venere in visone nel 1961 e Chi ha paura di Virginia Woolf? nel 1967, a fronte di cinque nomination. Nel 1993 vinse l'Oscar umanitario Jean Hersholt.

Sebbene fosse famosa per il suo stile di vita molto glamour e per i molteplici matrimoni, Taylor ha vissuto un'esistenza impegnata nella lotta contro l'AIDS, nata in seguito all'assunzione di Roger Wall, gay e cresciuto in povertà nell'omofobico Profondo Sud a metà degli anni '80.



"Il pubblico è chiaramente affascinato dalle vite private delle star di Hollywood" hanno spiegato i produttori Iain Canning e Emile Sherman "Non esiste nessuno più iconico di Elizabeth Taylor e Simon Beaufoy ha scritto un ruolo che illumina l'umorismo e l'umanità di Elizabeth, che sarà magnificamente portata in vita attraverso lo straordinario talento di Rachel Weisz".

Rachel Weisz ha vinto il premio Oscar quale miglior attrice protagonista nel 2006, grazie al film The Constant Gardener - La cospirazione, ed è stata nominata nella stessa categoria nell'ultima edizione in seguito alla sua performance in La favorita di Yorgos Lanthimos.

L'attrice sarà produttrice e protagonista anche dell'adattamento di Lanny e interpreterà Melina in Black Widow.