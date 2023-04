Speak No Evil, James McAvoy sarà nel remake del film danese!

Protagonista, tra i numerosissimi titoli, di Split di M. Night Shyamalan, James McAvoy sarà nel cast del remake di Speak No Evil, film del thriller danese di Christian Tafdrup del 2022.

A dirigerlo sarà James Watkins ( lo stesso regista dell'episodio intitolato "Shut Up and Dance" della serie Netflix Black Mirror), mentre la produzione è affidata a Tafdrup, Jason Blum (CEO della Blumhouse), Jacob Jarek, Bea Sequeira e Paul Ritchie.

Di cosa parla il film del 2022 di Tafdrup?

Una famiglia danese, formata da Bjørn (interpretato da Morten Burian), Louise (Sidsel Siem Koch) e la loro figlia Agnes (Liva Forsberg), è in vacanza in toscana. S'incontrerà con un'altra famiglia, olandese, composta da Patrick (Fedja van Huêt), la moglie Karin (Karina Smulders) e Abel (Marius Damslev), loro figlio. Ma cosa c'è di strano?

Quest'ultimo non parla. O meglio, non si sa perché, ma non può parlare. Nel frattempo Bjørn, Louise e Agnes stringeranno ancora di più l'amicizia con la famiglia olandese, finché non verranno invitati a casa loro, in Olanda, per qualche tempo. Ma l'alloggio sarà meno piacevole del previsto, viste le terribili scoperte fatte sulla realtà che li ha accolti.

Siete contenti del remake del film danese? Ma soprattutto, che ne pensate della scelta di James McAvoy? Lasciateci un commento per farci sapere la vostra opinione!