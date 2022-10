Spawn, per Todd McFarlane è già universo cinematico: 'Image Comics ha 300 personaggi'

Considerata la quantità interminabile di dichiarazioni e promesse fatte da Todd McFarlane su un adattamento del suo Spawn, rimaste tutte senza conferma almeno fino a qualche giorno fa, non crederemo al film finché non lo vedremo. Ma ora si apre la possibilità di un universo condiviso: "300 personaggi utilizzabili".

Appena tre giorni fa, finalmente si è sbloccato qualcosa per Spawn. L’adattamento ha trovato alcuni sceneggiatori d’eccezione, il che vuol dire che stanno partendo ufficialmente i lavori di pre-produzione sul film. Ovviamente, considerata la sua sorte altalenante negli ultimi anni, prevedere se questa prima fase esplorativa porti effettivamente a un inizio di produzione è cosa ardua. Ma sicuramente il film non è mai stato così vicino a essere realizzato.

La brutta notizia però, arrivata solo il giorno dopo, è che Todd McFarlane potrebbe essere costretto a ritirarsi dalla regia di Spawn. Ma nella stessa dichiarazione, aveva iniziato a ragionare su un grande universo condiviso a partire da questo primo capitolo. Ora, in una nuova intervista con CBR, ha reso questa possibilità un po’ più credibile, spiegando da dove si potrebbe attingere per popolare un nuovo universo cinematico.

Queste le sue parole: “Image Comics e il fumetto Spawn celebrano quest'anno il loro 30° anniversario. Ma Spawn non è l’unico personaggio a cui abbiamo dato vita. Avrei oltre 300 personaggio a disposizione del mio universo. Ovviamente, non sono tutti uguali a Spawn, ma esistono. Se penso che ci sia un modo per sfruttarli in un universo più esteso? Sì, lo penso. Ormai si tratta di una progressione naturale a Hollywood. Ma questo solo a patto che ci lascino lanciare il film su Spawn, tanto per cominciare. Poi si vedrà”.

Voi immaginate possibile un microuniverso a cinecomic capace, se non di fare concorrenza, se non altro di porsi come innovativo rispetto agli universi cinematici visti finora? Ditecelo nei commenti!