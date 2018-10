Spawn: Todd McFarlane svela l'entusiasmo di Jamie Foxx per il progetto

Il premio Oscar Jamie Foxx ha ottenuto il ruolo da protagonista nel reboot di Spawn e nelle scorse ore è tornato a parlare della scelta di Foxx il creatore dell'omonimo fumetto, Todd McFarlane. Nei giorni scorsi abbiamo registrato purtroppo lo slittamento delle riprese del progetto, che si concretizzerà nonostante il rinvio della produzione.

Todd McFarlane ha parlato del coinvolgimento di Jamie Foxx:"Sono stato abbastanza fortunato, ho fatto centro alla prima scelta, Jamie Foxx. Avevo parlato con lui prima, avevo parlato con lui nel mio ufficio, per coincidenza, anni prima. Mi espresse il suo interesse per Spawn, quindi quando se ne andò pensai 'è un uomo gentile'. Era molto carismatico. Una persona molto dolce, e di solito devi rincorrere le star. Lui è passato da Los Angeles a Phoenix e io ho detto 'Wow', chiunque faccia questo sforzo merita una cortesia. Quando sarò pronto per portare questo progetto a Hollywood gli devo la cortesia di tornare da lui e dirgli 'Ehi, buon uomo, sei ancora interessato?'."

Con grande stupore di McFarlane, Jamie Foxx si ricordò benissimo di quell'incontro:"Pensavo che avesse dimenticato da tempo quell'incontro ma lui era tipo 'Todd, certo che ci sto! Di cosa stai parlando? Facciamolo! Saltò nel progetto immediatamente, non fu nemmeno una dura trattativa".

Todd McFarlane ha ricordato come il nuovo film sarà diverso dall'adattamento che vedeva protagonista Michael Jai White.

Non resta che attendere l'inizio delle riprese, purtroppo slittate ufficialmente pochi giorni fa. Jamie Foxx sarà presto al cinema in Robin Hood - L'origine della leggenda, diretto da Otto Bathurst, dove veste i panni di Little John.