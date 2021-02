Spawn, Todd McFarlane: 'Spero in un grande annuncio a metà anno'

Todd McFarlane è un po' frustrato. A più di un anno dal suo annuncio dedicato al nuovo adattamento cinematografico del suo Spawn, non c'è ancora nessuna produzione all'orizzonte, anche se in una recente intervista proprio l'autore ha avuto modo di dirsi speranzoso per "un grande annuncio a metà anno".

Stando infatti alle dichiarazioni di McFarlane, il piano sarebbe quello di "avere qualcosa di concreto da dire ai fan in attesa del film già nei prossimi mesi". Sostiene di comprendere la titubanza nel dare annunci dei suoi partner di produzione ma vuole anche chiarire ai fan che una luce in fondo al tunnel c'è, sostenendo ai microfoni di Comicbook.com:



"Abbiamo fatto un po' di pressione affinché entrò la metà dell'anno si possa avere qualcosa di reale e tangibile con cui fare un annuncio. Cosa come aggiunta di nuovi sceneggiatori o la vendita a uno studio. Qualcosa di concreto, insomma, per dimostrare che non siamo scoreggiando e basta. Per me è frustrante continuare a dire 'stanno succedendo cose', perché so che sta accadendo molto di più. Ma almeno stiamo remando tutti verso la stessa direzione".



Nella stessa intervista, l'autore ha anche dichiarato che Spawn potrebbe diventare anche qualcos'altro, come ad esempio una serie televisiva, questo senza ledere i piani per la trasposizione cinematografica. McFarlane ha infatti dichiarato:



"C'è una macchina molto più grande dietro quel personaggio di quanto voi ragazzi possiamo immaginare. Ma questo cambierà i miei piani per il film? No, ovviamente. Andrà a Hollywood e venderà il film".