Spawn, Todd McFarlane passa alle minacce: 'Se le riprese non iniziano nel 2024...'

Il reboot cinematografico di Spawn è uno dei progetti più sfuggenti degli ultimi dieci anni, ma mentre i fan rimangono speranzosi il creatore del personaggio Todd McFarlane sembra aver definitivamente perso la pazienza.

Parlando con Comicbook, infatti, il fumettista ha fornito un aggiornamento promettente sull'attesissimo reboot di Spawn, nato (o in procinto di nascere) da una collaborazione tra McFarlane e il popolare studio horror Blumhouse: apparentemente il progetto è nelle fasi finali della sceneggiatura, ma McFarlane ha usato toni non esattamente concilianti nel parlare del progetto: "Jason Blum è uno dei migliori nel portare a termine le cose. So che ci si può fidare di lui, e mi è stato detto che potrò leggere la sceneggiatura entro la fine di questo mese. Per stare sul sicuro, questa settimana invierò loro un'e-mail per ricordargli che me lo avevano promesso. Qualcosa deve succedere, altrimenti prenderò provvedimenti: se le riprese non inizieranno entro la fine del 2024, allora probabilmente inizierò a guardarmi intorno, e per 'intorno' intendo fuori da Hollywood. Ho altri investitori pronti...".

Il riavvio del film Spawn è fermo in un limbo - che a Hollywood è definito teatralmente 'development hell', termine appropriato per la saga di Spawn - ormai da un decennio, con la prima sceneggiatura di McFarlane risalente al 2013, mentre a settembre 2023 Jason Blum aveva dichiarato che Spawn sarebbe uscito nel 2025.

La promessa di cui ha parlato Todd McFarlane sarà rispettata?