Spawn di Todd McFarlane sarà girato quest'anno grazie al successo di Joker

Dopo tanti aggiornamenti, annunci e dietrofront, i lavori sul nuovo adattamento cinematografico del celebre fumetto horror Spawn potrebbero finalmente iniziare quest'anno, almeno stando alle ultime dichiarazioni di Todd McFarlane.

Il fumettista e padre del personaggio, che ha anche scritto la sceneggiatura del nuovo adattamento e ha in programma di dirigerlo, ha avviato i lavori per il film ormai da qualche anno, con la Blumhouse Productions, lo studio di Jason Blum dietro ai successi di Paranormal Activity, The Purge e Get Out, associata come casa di produzione.

Le cose sono andate molto a rilento negli ultimi mesi, ma McFarlane afferma che il suo telefono ha iniziato a squillare grazie al successo di Joker. L'artista, che ha creato Spawn per la sua compagnia Image Comics, è apparso di recente al Fan Expo di Vancouver, e durante un panel, è emerso l'argomento del film. McFarlane ha parlato molto positivamente della situazione e ha detto, non per la prima volta, che il film di Todd Phillips ha avuto effettivamente un ruolo sostanziale nel cambiare le regole del gioco.

"Tutti a Hollywood adesso vogliono un film oscuro tratto dai fumetti e classificato Rated-R, e Spawn è in cima alla loro lista. Le telefonate stanno arrivando velocemente e di continuo. Ho parlato con un paio di persone agli Oscar, ho fatto in modo che gli investitori si mettessero in fila. Prima ero io che imploravo loro di lasciarmi fare un film vietato ai minori, ma dopo Joker la situazione si è capovolta, finalmente sono loro a cercare me. Quindi vi posso garantire che i lavori inizieranno quest'anno. Quest'anno. E lo dirigerò io."

Questa volta McFarlane sembra risoluto: voi cosa ne pensate? Il progetto andrà finalmente in porto? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che il cast include già Jamie Foxx nella parte del protagonista e Jeremy Renner in quella del suo aiutante Twitch.