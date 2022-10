Spawn, Todd McFarlane annuncia gli sceneggiatori: sono quelli di Joker ed Empire!

La gestazione di Spawn è stata (ed è, a dirla tutta) a dir poco lunga e faticosa: il film di Todd McFarlane è sul tavolo da anni, ma sembra sempre manchi qualcosa perché l'operazione vada in porto. Non vogliamo dirlo troppo forte, dunque, ma stavolta sembra che le cose stiano andando per il verso giusto, almeno stando alle ultime novità.

Qualche giorno fa, in effetti, proprio McFarlane aveva parlato di un grande annuncio su Spawn in arrivo per i primi di ottobre: il fumettista ha effettivamente mantenuto la parola, rivelandoci proprio in queste ore i nomi dei due nuovi sceneggiatori entrati a far parte del progetto e corrispondenti ai nomi di Scott Silver e Malcolm Spellman, rispettivamente noti soprattutto per il Joker di Todd Philips e per lavori come Empire e The Falcon and the Winter Soldier.

"Quindi, praticamente abbiamo questo tipo della Marvel e quest'altro tipo della DC, ed entrambi parteciperanno al progetto, ed entrambi stanno facendo cose che speriamo la gente abbia apprezzato, apprezzi e continui ad apprezzare" sono state le parole di McFarlane, che ha poi ribadito di volere che Spawn sia un film Rated-R.

Insomma, speriamo che questa sia davvero la volta buona, anche perché i nomi in gioco promettono davvero bene! Recentemente, intanto, Jamie Foxx aveva citato proprio Joker come fonte d'ispirazione per Spawn.